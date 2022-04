Mobilità alternativa, Giovinazzo tra le otto città pugliesi premiate

La città di Giovinazzo è stata premiata ieri, 9 aprile, al Politecnico di Bari, dallatra le sette città pugliesi virtuose in fatto di mobilità alternativa. La cittadina adriatica ha ricevuto gli "smile" (i sorrisi su due ruote) che rappresentano un riconoscimento a quanto fatto in questi anni nel settore.Alla giornata sono intervenuti anche tecnici ministeriali, delle Infrastrutture e della Pubblica Istruzione, che hanno spiegato come la mobilità del futuro debba necessariamente essere svincolata dal sistema veicolare a motore, elettrico o a combustione, se si vuole cambiar definitivamente passo. La grande sfida di molte amministrazioni comunali sarà dunque intercettare fondi derivanti dal PNRR per realizzare opere finalmente al passo coi tempi e che trasformino i nostri centri urbani.Orgoglioso del riconoscimento ricevuto da Giovinazzo, che peraltro nella mattinata del Politecnico è sembrata cittadina di riferimento per quel che concerne la mobilità lenta e alternativa, si è detto il sindaco Tommaso Depalma, contestatissimo a casa sua ed apprezzato fuori per le opere realizzate in città.«Chiunque mi succederà - ci ha detto -, abbia sempre il coraggio di guardare avanti e lontano. Alla fine i conti tornano e torneranno sempre più. L'esempio che è stato portato è quello di Amsterdam, che negli anni '70 del secolo scorso era piena di veicoli ingombranti e che oggi è simbolo di mobilità possibile su due ruote. Gli "smile" ricevuti - ha quindi spiegato Depalma - sono un incentivo ad andare avanti ed a mantenere standard elevati per migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti ai cittadini. So - ha concluso il sindaco di Giovinazzo - che questo lungo lavoro non mi sarà mai riconosciuto dai miei avversari politici, ma non mi importa. Quel che conta è che lo stiano riconoscendo le realtà e soggetti qualificati che esprimono pareri oggettivi».Oltre a Giovinazzo sono state premiate Bari, Lecce, Ostuni, Ceglie Messapica, Mola di Bari, Gioia del Colle e Francavilla Fontana.