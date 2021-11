Missioni in Mozambico ed Albania: gara di solidarietà per sostenere i Frati Cappuccini di Giovinazzo

L'epidemia di Covid-19 ha allontanato ulteriormente le aree del mondo più svantaggiate da quelle più evolute. Lo sanno bene i frati Cappuccini e così il il Segretariato delle Missioni Estere dei Cappuccini di Puglia ha previsto nuovamente l'organizzazione della vendita del "Kit di Solidarietà", il cui ricavato sarà devoluto alleIl kit è costituito da tre bottiglie da 750 ml, due di vino (rosso e bianco) salentino e una di olio della Cooperativa Olivicultori di Giovinazzo, aspetto non trascurabile poiché gli operatori di un comparto essenziale per la nostra economia, in grande crisi dopo la siccità, non hanno lesinato un aiuto concreto.«La pandemia - spiegano dai Frati Cappuccini - ha impoverito l'economia occidentale, ma soprattutto ha aumentato la povertà dei Paesi del sud del mondo, a molti dei quali, tra l'altro, il vaccino non è nemmeno arrivato. In questi contesti, il lavoro e la presenza dei missionari è molto importante e spesso rappresenta l'unico conforto materiale e spirituale per la popolazione. I frati Cappuccini di Puglia hanno missionari in Mozambico e in Albania».Il pensiero corre ad una persona a cui vogliono molto bene in tanti a Giovinazzo, segno tangibile del messaggio di Cristo e di una "chiesa in uscita" come predicava don Tonino Bello: «A nord del "Paese delle Aquile", nei villaggi della provincia di Scutari - ricordano i frati Cappuccini -, vive da 6 anni il nostro concittadino fra' Giuseppe Lanzellotti sempre impegnato con i poveri e in attività di evangelizzazione nelle zone più isolate della zona. Il Segretariato delle Missioni ci invita dunque a non restare indifferenti e a ricordare i poveri più poveri delle periferie del mondo. Un piccolo gesto per noi che può invece rappresentare molto per chi non ha niente».