Festa delle Stimmate di San Francesco ai Cappuccini di Giovinazzo

Preghiera, meditazione ed amore grande verso il Poverello di Assisi.Ieri, domenica 17 settembre, i Frati Cappuccini di Giovinazzo hanno celebrato la, in grande semplicità come è nello stile dell'ordine.All'esterno della chiesa è stato esposto il Crocifisso di San Damiano per tutta la giornata festiva. Ciascun fedele si è potuto fermare in preghiera ed in profonda riflessione,Poi, a sera, dopo la messa vespertina, momento comunitario con il canto della Preghiera di San Francesco al Crocifisso. Pace, meditazione, emozioni intense hanno pervaso i presenti. Un momento di alta spiritualità con lo stile francescano.