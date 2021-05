Michele Picaro nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia

Michele Picaro è stato nominato nuovoPrenderà il posto di Filippo Melchiorre e Antonio Distaso.«Passiamo il testimone – spiega Melchiorre in un post su Facebook - nel segno di una continuità e di un costante impegno politico. Con il lavoro di tutti, passo dopo passo, abbiamo contribuito a rendere "grande" un partito. Ora guardiamo al futuro con lo stesso impegno e dedizione del primo giorno quando, con Marcello Gemmato, decidemmo di condividere il progetto di Giorgia Meloni».«Sono certa - scrivenella sua lettera d'incarico - che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell'interesse del partito e della sua crescita»., da poco 40enne, barese del quartiere Santo Spirito, è laureato in Giurisprudenza, da tanti anni nella pubblica amministrazione, è attualmente Consigliere comunale di Bari e, sebbene abbia maturato una lunga esperienza politica a partire dal suo ruolo nel V Municipio barese, ad oggi è considerato un uomo in ascesa in Fratelli d'Italia.A Giovinazzo, nelle ultime elezioni regionali, fu appoggiato da tutto il gruppo che faceva riferimento al Consigliere Angelo Lasorsa.