Meteo Santo Stefano, vento ancora forte su Giovinazzo

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE

Anche la giornata di Santo Stefano sarà caratterizzata su Giovinazzo da passaggi di nubi alternati ad ampie schiarite, con ventilazione sempre sostenuta da quadranti settentrionali. Mare agitato, con moto ondoso in diminuzione. Massime sui 12°.Pomeriggio caratterizzato da cielo poco nuvoloso, così come la serata. Minime della notte sugli 8°. Ulteriori miglioramenti si prevedono per le prossime giornate e sino al fine settimana.SOLE - Sorge: 7:15, Tramonta: 16:28LUNA - Leva: 2:59, Cala: 13:01 - Luna calante