Meteo Giovinazzo, allerta prolungata alla domenica

La situazione a Giovinazzo

La neve è arrivata in Puglia nelle scorse ore, con alcuni centimetri che si sono posati sui tratti murgiani, nella zona di Castel del Monte e in territorio di Corato. Brevi precipitazioni nevose alternati a pioggia si sono registrati anche a Ruvo di Puglia e Terlizzi e sulla costa, dove però è il vento di tramontana a creare i maggiori disagi, con raffiche vicine ai 50 km/h.Dallaè stato diramato il seguente comunicato:«Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio, con quantitativi cumulati deboli; Nevicate: da isolate a sparse, al di sopra degli 300-500 m, con locali sconfinamenti a quote inferiori, su settori montuosi e collinari, con apporti al suolo da deboli a puntualmente moderati; Temperature: nessuna variazione significativa; Venti: da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte da nord/nord-est».In questa ultima domenica dell'anno, Giovinazzo sarà ancora interessata da un'allerta meteo di moderata intensità, soprattutto per quel che attiene il vento e le minime in calo fino a 4°, con percezione però nettamente inferiore, sino a -1°. Pioggia e schiarite si alterneranno ancora, con le massime sui 7° (percezione di 2°).Venti fortissimi di tramontana, mare agitato e navigazione sconsigliata a natanti di media e piccola dimensione. In serata cielo coperto, ma le precipitazioni piovose miste a nevischio dovrebbero cessare. Attenzione alle gelate notturne nella zone rurali. Migliora solo il 31 dicembre.