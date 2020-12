Meteo domenica: temporali dal pomeriggio su Giovinazzo

DOMENICA 13 DICEMBRE

Poco nuvoloso, con nubi sparse al mattino e peggioramento col passare delle ore e poi pioggia al pomeriggio ed a sera.È questo il quadro climatico che attende i giovinazzesi in questa domenica 13 dicembre in cui la Chiesa cattolica festeggia Santa Lucia.La ventilazione sarà moderata da quadranti occidentali dall'alba, allorquando il termometro segnerà 7°. Le nuvole giungeranno pian piano col trascorrere delle ore su Giovinazzo, sino a stratificarsi. Massime sui 13°, ma percezione sui 7-8° per via del maestrale che andrà incalzando. Mare mosso, con moto ondoso in aumento.Al pomeriggio sono previste precipitazioni piovose, dapprima leggere e poi sempre più consistenti, accompagnate da forti correnti nord-occidentali che renderanno il mare agitato.Temporali sono previsti su Giovinazzo sino a sera. Schiarite durante la notte, la più lunga dell'anno, con la colonnina di mercurio a segnare 9° con una percezione sui 6°. Ampi rasserenamenti ci saranno lunedì 14 dicembre.SOLE - Sorge: 7:08, Tramonta: 16:23LUNA - Leva: 5:31, Cala: 15:29 - Luna calante