"Metamorfosi", così Nicola Giotti racconta la sua arte

autentico innovatore dell'arte della pasticceria conosciuto in Italia e non solo, ha presentato il suo libropresso la sede cittadina della Pro Loco, che ha patrocinato l'incontro insieme alla città di Giovinazzo e all'associazione Xenia-Ci sei, resta. Si è trattato di un incontro dai contenuti interessanti curati da Marzia Morva di Giovinazzo Viva che ha dialogato con il Maestro Pasticcere. L'iniziativa, introdotta da Teresa Fiorentino che ha rivolto al pubblico il benvenuto in nome della Pro Loco, è stata stimolante perché Nicola Giotti ha potuto raccontare della tecnica innovativa da lui inventata, l' aerografia indiretta speculare lucida.Tutto è partito da un uovo di struzzo, giunto dall'Africa, ricevuto in dono da un'amica, e decorato con immagini che lo hanno reso lucido dopo il trattamento decorativo. Ecco che osservando quest' uovo Nicola Giotti si è chiesto come fosse possibile decorare un uovo, nel suo caso di cioccolato, e rendere questa lucentezza sul prodotto finito. Da quel momento in poi è iniziata una vera e propria sperimentazione che è in atto da quattordici anni e che ha dato prestigio artistico a tutti i lavori realizzati dal pasticcere di Giovinazzo. La tecnica dell'aerografia, grazie alla quale Giotti ha seguito corsi di formazione professionale con rilevanti maestri tra cui Mario Romani, Davide Malizia e Alberto Ponno, è stata applicata nel campo della pasticceria e ha aperto un mondo pieno di bellezza alla sua attività. La vera arte di Nicola Giotti e questa speciale tecnica decorativa si sono via via perfezionate sempre più e le sue uova aerografate hanno girato sul territorio nazionale e all'estero diventando vere e proprie icone donate a personaggi famosi e dello spettacolo.Nel suo piacevole discorrere Nicola Giotti, conversando con Marzia Morva, ha illustrato la nascita creativa del suo libro "Metamorfosi", pubblicato nel gennaio 2020, da Chiriotti Editori e frutto di un progetto editoriale di Livia Chiriotti per la casa editrice piemontese di notevole pregio che dal 1950 si occupa di pubblicare libri e riviste attinenti al campo alimentare e della pasticceria a livello internazionale. Il libro, vero e proprio manuale ricco di tecnicismi arricchiti delle belle fotografie di Michele Illuzzi, è bello di per sé perché il testo in cartaceo ha un suo fascino particolare e perché racchiude, come in uno scrigno prezioso l'arte, la passione e la dedizione messa in campo da Nicola Giotti.I racconti legati alla sua carriera di pasticcere hanno toccato le corde emozionali quando il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha ricordato il momento in cui lui e il gruppo degli amministratori della giunta guidata da Tommaso Depalma hanno partecipato a Rimini alla prima presentazione del libro, nato con il patrocinio della città di Giovinazzo, nel periodo appena precedente al lockdown a causa della pandemia da Covid.In un secondo momento il sindaco ha ricordato il papà Alfredo Giotti, noto pasticcere, che ha avuto modo di constatare quanta arte fosse frutto dell'impegno di suo figlio Nicola; il sindaco ha valorizzato la bellezza che è racchiusa in un libro cartaceo in un'epoca storica in cui la tecnologia e il digitale ricevono molta attenzione.La novità presentata durante l'incontro è stata quella del packaging, scatole con su dipinte le opere dell'artista Alessandro Cavaliere in cui porre le dolci bontà del Maestro Giotti in un concetto a noi caro in cui "l'arte ci unisce" e promuove la nostra bellissima cittadina raffigurata nei suoi angoli, luoghi e scorci più caratteristici, così come ha affermato lo stesso artista napoletano di origine e giovinazzese d'adozione. L'intervento di una delle due collaboratrici di Nicola Giotti, Luana Cossa, ha rafforzato l'idea che si ha della passione e dell'impegno che il pasticcere infonde in lei e in Damaride Russi con le quali crea, inventa e sperimenta arte dolciaria nel suo laboratorio di di via Papa Giovanni XXIII.La citazione spesso utilizzata da Nicola Giotti "l'impossibile divenuto possibile" trova fondamento in una lunga carriera ricca di soddisfazioni, tra queste l'essere stato ricevuto al Senato della Repubblica nel maggio del 2022 dall'allora presidentessa Maria Elisabetta Alberti Casellati, la quale ha inserito il libro "Metamorfosi" nella biblioteca del parlamento. Il ricordo espresso da Nicola Giotti è stato intriso di belle emozioni che seguiremo nello scorrere del tempo futuro continuando ad ammirare la sua arte artigiana di uomo semplice.