Mese Mariano: le celebrazioni nella Concattedrale di Giovinazzo

IL PROGRAMMA COMPLETO

Il culto dellaè ben radicato tra i giovinazzesi ed il mese di maggio, che la Chiesa cattolica dedicata alla Madonna, vedrà una serie di celebrazioni che ricorderanno l'antico legame.Maggioquindi, con un programma liturgico denso voluto daparroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta, in collaborazione con l'Associazione Maria SS delle Grazie.Da oggi, 1° maggio, e fino al 31 del mese nella Parrocchia di Santa Maria Assunta ci sarà il Santo Rosario alle 8.30 (alle 8.00 la domenica) e poi la Santa Messa alle 9.00. Al pomeriggio Rosario alle 18.30 e celebrazione eucaristica con preghiera alla Madonna alle 19.00.Sabato 15 maggio si festeggerà l'anniversario della dedicazione della Concattedrale di Giovinazzo.Domenica 16 maggio la Chiesa celebra l'Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo e si terrà la benedizione delle croci che verranno apposte agli ingressi storici della città.Lunedì 17 maggio invece si terrà la Memoria liturgica della BVM delle Grazie con la solenne celebrazione delle ore 19.00 presieduta da S.E. Monsignor Domenico Cornacchia, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Parteciperanno l'Associazione Maria SS delle Grazie e quella della Medaglia Miracolosa.Mercoledì 19 maggio, come ogni mese, ci sarà la Memoria di Maria SS di Corsignano. Alle 19.00 prevista la Santa Messa officiata da fra' Andrea Viscardi, padre guardiano della comunità francescana di Giovinazzo. Alle 20.00 recita del Santo Rosario meditato.Il 30 maggio invece, sempre all'interno della messa vespertina delle 19.00, vi sarà la cerimonia di accoglienza dei nuovi iscritti all'associazione di Maria SS delle Grazie.Il 31 si chiuderà il Mese Mariano con la Festa della Visitazione della BVM Santissima delle Grazie all'interno della celebrazione eucaristica serale di ringraziamento.Va anche precisato che ogni martedì alle 19.30 ci sarà la catechesi mariana e che tutti i giovedì saranno dedicati alla giornata eucaristica: alle 10.00 ed alle 12.00 vi sarà spazio per l'adorazione personale silenziosa, dalle 17.30 alle 18.30 adorazione comunitaria e poi benedizione eucaristica. Ogni mercoledì e venerdì sarà d'uopo la recitazione della coroncina della Divina Misericordia alle ore 20.00 e la domenica, alle 18.15, si terrà la Via Lucis.