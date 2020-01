Memorial Michele Mastro, sarà un'Epifania dalle sonorità gospel

Tornerà per il settimo anno il, dedicato ad una figura amatissima a Giovinazzo ed organizzato dagliL'evento musicale si terrà, giorno dell'Epifania, in Sala San Felice, cuore culturale pulsante del borgo antico giovinazzese. Ospiti di questa edizione saranno i giovani cantanti deluna formazione formatasi all'interno della scuola di musica Il Pentagramma di Bari.A dirigerli ci saràche ha curato anche gli arrangiamenti di grandi successi del genere musicale. Al piano, l'accompagnamento sarà affidato aGli organizzatori giurano che si tratta di un concerto che riuscirà a «toccare le corde più profonde dell'animo dei presenti» e c'è da creder loro viste le referenze della giovane formazione e della loro direttrice. Una torta ben farcita, che sarebbe piaciuta molto, ne siamo certi, a Michele Mastro.In Sala San Felice si inizia alle 18.30. L'ingresso, come da tradizione, è gratuito.