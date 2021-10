Massimo Nava presenta a Giovinazzo il suo libro su Angela Merkel

Sabato 30 ottobre, alle 18,30, nella Sala San Felice di Giovinazzo, sarà presentato il libro(ed. Rizzzoli) scritto da Massimo Nava, editorialista del Corriere della Sera e saggista.L'evento è organizzato da(Europe School), con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, della FIDAPA sezioni di Giovinazzo, Modugno e Bisceglie e dalla BI.DO.BA (Biblioteca Donne Bari), hub per la promozione della cultura di genere realizzato nell'ambito di Bari Social Book in collaborazione con UNIBA e Corecom Puglia.A dialogare con l'autore saranno le giornaliste, quest'ultima presidente del Corecom Puglia. A portare in saluti della città saranno il sindaco,, e l'assessore alla Cultura, al Turismo e alle Pari Opportunità,Della vita politica diprima Cancelliera donna e dei suoi sedici anni di governo si conosce praticamente tutto. Una donna, eccezionale, protagonista assoluta della storia recente d'Europa. Spesso indispensabile, talvolta contestata, mai sconfitta, niente affatto debole o remissiva, per farsi strada e imporsi sulla scena internazionale ha affrontato prima un mondo di divieti e poi un mondo di uomini. Calma, tranquillizzante, imperturbabile, quasi in assenza di emozioni, ha superato la dittatura della DDR e ostacoli che hanno trasformato una donna divorziata e senza figli in madre della Nazione.Molto meno, invece, si sa sui suoi primi 34 anni di vita, vissuti nella Germania dell'Est, dove - a soli tre mesi - si era stabilita con i genitori, un pastore protestante e una insegnante di inglese e latino. La donna più potente del mondo, con la sua rassicurante e straordinaria normalità, è sempre riuscita a salvaguardare e proteggere il suo privato.Nell'incontro di sabato saràa raccontare Angela Merkel in tutte le sue sfaccettature, come politica, ma soprattutto come donna, la sua educazione protestante, la giovinezza trascorsa nella dittatura, la formazione scientifica, l'ambizione, l'amore per la libertà.Nava racconta la Merkel con l'incedere del cronista, indagando in modo preciso e puntuale, con eleganza e discrezione, nella vita di chi ha sempre avuto a cuore anche la condizione femminile, battendosi perché le donne avessero più diritti sui luoghi di lavoro e maggiori protezioni sociali per conciliare il ruolo di madri e di lavoratrici.