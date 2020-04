Mascherine e gel a prezzi gonfiati: a Giovinazzo controlli della Finanza

2 foto "Right Price": controlli a tappeto della Guardia di Finanza

C'è anchefra iin cui laha eseguito blitz a tappeto per accertare rialzi ingiustificati dei prezzi ed altre pratiche commerciali illecite correlati all'emergenza, sequestrando in tuttoIn attuazione dell'indirizzo fornito dalaiterritoriali e delle direttive del, infatti, ilha intensificato le attività di controllo del territorio per contrastare le condotte di chi - approfittando della situazione emergenziale - pone in essere condotte speculative sui prezzi dei prodotti anti-contagio, alimentari e di prima necessità o ricorre a pratiche commerciali fraudolente.Tale piano di interventi di polizia economico-finanziaria s'è prefisso il duplice fine di sviluppare gli input acquisiti nell'ambito dell'autonoma attività investigativa svolta daiterritoriali, nonché di riscontrare le numerose segnalazioni concernenti rialzi (verosimilmente) ingiustificati di prodotti della specie pervenute alla sala operativa delSono tanti, infatti, i cittadini che hanno contattato il numero gratuito di pubblica utilitàper segnalare l'acquisto diad un prezzo decisamente maggiorato e del tutto ingiustificato rispetto a quello praticato dagli stessi operatori commerciali prima dell'inizio dell'attuale emergenza sanitaria talvolta, peraltro, senza il rilascio del prescritto documento commerciale.Pertanto, fino alla tarda serata di ierideidipendenti dale daldellahanno eseguito - indelle(Adelfia, Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Capurso, Conversano, Corato, Gioia del Colle,, Gravina in Puglia, Locorotondo, Minervino Murge, Modugno, Molfetta, Monopoli, Noci, Palo del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Santeramo in Colle, Terlizzi, Triggiano, Turi e Valenzano) bensono scattati nei confronti di supermercati, panetterie, imprese operanti nei settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, ferramenta, imprese operanti nel commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici, nel commercio al dettaglio di prodotti per la casa, di saponi e di detersivi, di articoli di profumeria, parti e accessori di autoveicoli, farmacie e parafarmacie.Gli accertamenti - che proseguiranno nei prossimi giorni - hanno per oggetto sia il riscontro della corretta applicazione delle prescrizioni recate dalnonché dalle normative di settore che disciplinano i requisiti necessari di salute e di sicurezza per i prodotti posti in vendita a tutela dei consumatori, sia il rilevamento dei prezzi dei prodotti anti-contagio onde accertare il loro eventuale, ingiustificato rincaro a seguito dell'insorgere delL', denominata, ha consentito complessivamente di effettuare il, per violazioni di natura amministrativa e penale, di circaper un valore di, diritenuti responsabili di pratiche commerciali illecite e fraudolente, nonché diallediper non avere rispettato la normativa in materia di sicurezza dei prodotti e disciplina dei prezzi.In particolare, nel corso degli interventi sono state sottoposte a sequestro amministrativoche - secondo le prescrizioni della normativa di settore - devono essere fornite al consumatore a garanzia della relativa sicurezza, il cui valore commerciale ammonta aQuindi, i titolari delle attività economiche sono stati segnalati alle competentie ora rischiano sanzioni pecuniarie che possono raggiungere, a seconda dei casi, ancheInoltre, all'interno di due negozi di prodotti non alimentari, nella città di Bari, sono state sottoposte a sequestro penaleriportanti indebitamente il marchio CE, nonchécommercializzate illecitamente come prodotti con azione sanificante; il tutto per un valore commerciale diI due rappresentanti legali,, sono stati deferiti alla competentebarese in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, delle ipotesi di reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di frode in commercio e di truffa aggravata dalla minorata difesa.Continua, pertanto, incessante - in questo momento di particolare emergenza sanitaria e finanziaria del nostro Paese - l'azione di contrasto, posta in essere dal, alla commercializzazione di prodotti di prima necessità o attinenti alla salute a prezzi "gonfiati" o in carenza dei prescritti requisiti di sicurezza, a tutela dei consumatori e degli operatori economici che rispettano le regole.