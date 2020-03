Marcello Gemmato: «Emiliano contribuisce ad aumentare confusione ed incertezza»

«Il Governatore Michele Emiliano, verso il quale ci siamo posti con spirito collaborativo sin da subito, in conferenza stampaI suoi dubbi e le sue perplessità avrebbe dovuto esternarli riservatamente in sede istituzionale e di dialogo col Ministero, col Governo e con l'Istituto Superiore di Sanità, non portarli al dibattito generale, in conferenza stampa, aumentando il sentimento di confusione e di incertezza dei pugliesi.Chieda quindi al Governo di emanare un'ordinanza valida per la Puglia e non lasci la regione nel caos totale e nel libero arbitrio, non scivoli nella tentazione di voler far campagna elettorale su di un tema che richiede atteggiamenti concreti e sobri».Lo ha detto il terlizzesedeputato di Fratelli d'Italia e segretario commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera dei Deputati.