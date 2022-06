Maraschio a Giovinazzo per de Gennaro: «Futuro della città passa da relazione con Regione Puglia e io sono a disposizione»

Ampia partecipazione in piazza Stallone, per uno dei comizi di quartiere dicui ha partecipato l'assessore regionale all'Ambiente e Urbanistica,espressione di Sinistra Italiana nel governo regionale.«Ho tre deleghe come ambiente, urbanistica, politiche abitative, che sono fondamentali per ridefinire il volto della città», ha subito puntualizzato Maraschio.«Sono qui a Giovinazzo per testimoniare la vicinanza a Daniele, alla coalizione che lo sostiene e al mio partito, Sinistra Italiana. E per dire a tutta la città che sono a disposizione, per sistemare e risolvere ciò che serve».Molto apprezzati, fra gli altri interventi, quelli dicandidati al consiglio comunale per Sinistra Italiana.Tattoli ha puntato molto sulla necessità di nuova edilizia popolare, mentre Bavaro ha sottolineato la necessità della cura degli spazi e del verde pubblico.Prossimi appuntamenti: stasera in Piazza Vittorio Emanuele II per un nuovo comizio di Daniele de Gennaro.Mentre domenica 5 giugno, presso l'associazione Semi (località Ponte) ci sarà una festa di Sinistra Italiana, con la presenza dell'on. Nicola Fratoianni.