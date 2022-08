Maltempo, il peggio è passato su Giovinazzo

Le previsioni per domenica 14 e lunedì 15 agosto

DOMENICA 14 AGOSTO

La nuvolosità, a tratti persistente, ed i brevi rovesci che hanno interessato Giovinazzo nelle scorse ore stanno per fortuna passando.Quest'oggi, domenica 14 agosto, sin dal mattina spirerà un vento di maestrale di moderata intensità che restituirà ai giovinazzesi un cielo sereno. Massime sui 29° e mare mosso.Al pomeriggio ancora maestrale e 25° sulla colonnina di mercurio al tramonto. Serata stellata, con picchi dell'84% di umidità e valori termici della notte vicini ai 19°.Nella giornata di Ferragosto tornerà a farsi sentire su Giovinazzo una ventilazione da Levante, carica di umidità, ed il termometro toccherà punte di 35°. Salva la giornata in spiaggia, nonostante il mare mosso.La settimana si presenterà incandescente, con picchi di 40° previsti per giovedì 18 agosto.SOLE - Sorge: 6:01, Tramonta: 19:51LUNA - Leva: 22:01, Cala: 9:45 - Gibbosa calante