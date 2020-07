Maltempo, il peggio è passato. Pochi danni a Giovinazzo

DOMENICA 5 LUGLIO

Sarà una domenica caratterizzata dal maestrale, quella che ci apprestiamo a vivere, con massime in calo ed il peggio che dovrebbe essere alle spalle.Ieri pomeriggio il forte vento ed una pioggia battente hanno fatto spezzato rami sui lungomari, ma non si registrano danni seri. Ciò che invece non è accaduto nella vicina, dove si è abbattuta una tromba d'aria ed acon allagamenti in una scuola. Peggio è andata adcon un'altra tromba d'aria, dove è esondato il torrente Ciappetta-Camaggi al confine con Barletta, provocando la chiusura della strada statale 170 per oltre un'ora. Smottamenti anche nel piazzale antistante. Venti forti e rami spezzati in ville private e nelle vicinanze della stazione ferroviaria a Bari, nel quartiere Santo Spirito.Quest'oggi le nuvole potrebbero ritornare su Giovinazzo in tarda mattinata con residue possibilità di piogge. Mare da mosso a molto mosso, condizioni non ideali per stare in spiaggia.Le temperature massime scenderanno ancora, sotto iben 8° in meno rispetto al venerdì. Al pomeriggio ancora maestrale, ma per fortuna cielo sereno ed a sera valori termici sui. Lunedì ancora maestrale, ma con una lieve risalita delle temperature sia massime sia minime.SOLE - Sorge: 5:25, Tramonta: 20:28LUNA - Leva: 21:03, Cala: 5:23 - Gibbosa calante