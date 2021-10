Assalto alla Cgil a Roma, anche Giovinazzo ha aderito al presidio

Anche Giovinazzo, come tutto il resto del Paese, ha aderito al presidio indetto dallaLa Camera del lavoro di via Vernice stamattina è rimasta aperta e presidiata da attivisti ed esponenti politici (Articolo Uno, Sinistra Italiana e ANPI Giovinazzo) per reagire ai gravissimi fatti accaduti ieri a margine della manifestazione "No Green pass" che si è tenuta Roma, quando la sede nazionale del sindacato in corso Italia è stata assaltata da diversi facinorosi.La parola d'ordine che circola oggi tra gli iscritti al sindacato è reagire: «Reagiamo a quello che è successo ieri restando aperti come presidio - spiegacoordinatore della Camera del lavoro di Giovinazzo -. Dobbiamo necessariamente arginare certi fenomeni, che, come ha affermato lo stesso segretario Landini, vanno condannati».Una mobilitazione che non si fermerà qui, ma che proseguirà anche nel prossimo weekend quando sempre nella capitale si terrà una manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil.