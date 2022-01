Mai così tanti positivi a Giovinazzo da inizio pandemia: i nuovi dati

Numeri che inquietano e che non hanno precedenti dall'inizio della pandemia da Covid-19.Il nuovo report comunale sull'epidemia in città racconta di. Non era mai accaduto che ce ne fossero così tanti contemporaneamente. Il dato peggiore era stato registrato infatti due anni fa, il 28 dicembre 2021, quando vi erano 203 persone positive.Il nuovo report è cristallizzato al 2 gennaio e descrive bene l'aumento dei contagi a Giovinazzo, con un incrementi diIn tanti, soprattutto giovani, si erano recati nelle farmacie cittadine per un tampone prima del cenone di Capodanno e molti hanno scoperto la loro positività.Sembra evidente che Omicron sia meno letale per i vaccinati rispetto alle altre varianti ed al ceppo originario del Sars CoV2, ma l'implemento dei numeri tra il 26 dicembre ed il 2 gennaio dà perfettamente l'idea di quanto sia accaduto in quei giorni tra Natale e la fine dell'anno: raduni familiari e tra giovani e giovanissimi hanno portato ad una diffusione rapida delle infezioni. Il risultato è disastroso e sotto gli occhi di tutti. Si registrano anche ospedalizzazioni sebbene non in terapia intensiva.Dal principio della pandemia sono dunque saliti ai giovinazzesi che hanno contratto il Covid-19 eaccertate tra il 2020 e il maggio 2021.Analizzando i dati per fascia d'età, emerge con chiarezza quanto si stiano ammalando i giovani ed i bambini: tra i 10 ed i 19 anni sono stati registrati in 5 soli giorni 13 casi, addirittura 26 tra i 20enni e 18 tra coloro i quali hanno tra i 30 ed i 39 anni. Tra i quarantenni i contagi in quel lasso di tempo sono stati 12, ben 22 tra gli over 50 e 6 tra i sessantenni.Sei le infezioni riscontrate tra gli ultrasettantenni e 2 in persone al di sopra degli 80 anni, non molte ma tutte preoccupanti poiché si tratta di persone con tre dosi di vaccino.Si tratta dunque della peggior fase in termini numerici dall'inizio dell'emergenza sanitaria a Giovinazzo. Il picco, secondo gli esperti, dovrebbe tuttavia aversi entro un paio di settimane. Nel frattempo la Puglia ha superato le 7.000 vittime da inizio pandemia e la pressione sulle terapie intensive è tornata di media intensità. Prudenza, dunque, soprattutto in questa fase per non vanificare quanto di buono si sta facendo con la campagna vaccinale, utile a prevenire forme severe della malattia.Di seguito, infine, vi riproponiamo la tabella dei contagi complessivi a Giovinazzo per fascia d'età.