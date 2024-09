Mafia e movida, l'analisi e l'allarme di Sinistra Italiana Giovinazzo

L'omicidio diha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza nei locali che sono sorti lungo il litorale e sulle infiltrazioni mafiose nel tessuto della cosiddetta "movida". Un tema caldo ed un tema centrale per amministrazioni ed opposizioni.Nelle scorse ore è giunto in redazione un comunicato congiunto delle sezioni di Molfetta e Giovinazzo diin cui si fa un'analisi di quanto accaduto e si lancia un allarme chiarissimo.Di seguito la nota integrale:«L'omicidio dinon può essere derubricato ad un evento accidentale dovuto ad una rissa tra giovani criminali in un locale della movida molfettese. Le indagini confermano che si tratta di un regolamento di conti tra membri di un'organizzazione con una chiara gerarchia strutturara come la Camorra Barese, che usa i social e i luoghi della movida per affermare il loro potere tramite la violenza, senza curarsi di chi li frequenta. Le istituzioni, nazionali e locali, devono intervenire per garantire la sicurezza e fornire una visione più chiara del fenomeno mafioso che penetra sempre più nel tessuto socio-economico del nord barese, in particolare nella movida e nella ristorazione, tramite riciclaggio di denaro sporco. Le istituzioni locali devono smettere di limitarsi a manifestazioni di cordoglio ipocrite e impegnarsi per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine e della magistratura oltre che incentivare l'attivazione del comitato di monitoraggio dei fenomeni delinquenziali.Oltre a questoÈ fondamentale il coinvolgimento della Commissione parlamentare antimafia per implementare misure più efficaci contro il controllo mafioso dell'"economia del divertimento" ed è imperativa una inversione di tendenza sulla generale gestione dell'ordine pubblico nei comuni costieri vicini a Bari poiché, oramai, questi sono divenuti sempre più una meta di riferimento per tantissimo cittadini del capoluogo e per i clan della città. Infine, è essenziale che gli esercenti e la cittadinanza collaborino attivamente denunciando atti criminali per supportare le indagini. L'omicidio di Antonia Lopez non è solo una tragedia individuale, ma il risultato di una vita condizionata da un clima e da ambienti pericolosi che non possono più essere ignorati».Sinistra Italiana - Molfetta e Sinistra Italiana Giovinazzo