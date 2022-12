Maestrale e nubi sparse nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 18 DICEMBRE

I valori termici elevati per la stagione delle ultime 48 ore, lasceranno spazio a temperature più in linea col periodo dell'anno.Questo in sintesi massima ciò che accadrà a Giovinazzo in questa ultima domenica prima di Natale. Nubi sparse e ventilazione moderata di Maestrale poteranno più fresco sulla cittadina adriatica. Massime in discesa sino a 15° e mare mosso con moto ondoso in aumento.Pomeriggio con nuvolosità in transito e serata poco nuvolosa, con picchi di umidità del 93%. Minime della notte sui 9°.Temperature in ulteriore discesa sino a martedì 20 dicembre.SOLE - Sorge: 7:11, Tramonta: 16:24LUNA - Leva: 1:20, Cala: 13:03 - Luna calante