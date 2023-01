Madonna di Lourdes, il programma nella parrocchia Sant'Agostino

Parrocchia di Sant'Agostino in festa per la. Per l'occasione don Cesare Pisani, in accordo con le associazioni ha varato un fitto calendario di eventi liturgici.Dal 2 al 10 febbraio, alle 7.15 ci saranno Rosario ed a seguire la Novena. Alle 8.00 la Santa messa, nuovo Rosario alle 8.45 e poi ancora celebrazione eucaristica alle 9.00 ed a seguire Novena.Al pomeriggio, tra le 17.00 e le 18.00 confessioni, alle 17.15 Rosario e Novena con messa alle 18.00. Santo Rosario e Novena si ripeteranno alle 20.00 per coloro i quali rientrano dal lavoro. Il sabato e la domenica la messa vespertina sarà posticipata di mezz'ora.Giovedì 2 febbraio sarà celebrata la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, giornata della Candelora. Alle 18.00 importante celebrazione eucaristica con benedizione dei bimbi battezzati nel 2022.Il 3 febbraio, Giornata Eucaristica, come ogni primo venerdì del mese alle 10.00 ci sarà l'esposizione del Santissimo Sacramento, alle 11.45 Ora Media, Angelus e reposizione. . A sera, dopo la messa delle 18.00, nuova esposizione del Santissimo Sacramento presso l'altare della grotta della Madonna di Lourdes.Sabato 4 febbraio, alle 18.30, durante la messa ci sarà l'atto di affidamento a Maria delle associazioni Mariane cittadine. Domenica 5 febbraio Giornata della Vita e della Famiglia. Alle 18.30 Santa messa con la presenza delle famiglie che nel 2022 hanno festeggiato il 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio. Al termine benedizione delle gestanti.Lunedì 6 febbraio sarà la Giornata dedicata ai giovani, con la Veglia di preghiera alle 20.30 in preparazione della Giornata Mondiale della Gioventù, mentre il 7 febbraio è in programma la preghiera per i poveri e soprattutto l'importante Raccolta alimentare.Mercoledì 8 febbraio, preghiera per tutti coloro i quali vivono disagio, nella Giornata delle Associazioni e degli Enti che si occupano di fragilità, malattia ed anziani.Giovedì 9 febbraio, alle 18.00 Santa messa e benedizione e consegna delle medaglie associative ai nuovi iscritti. Venerdì 10 febbraio, vigilia della Festa, con esposizione del Santissimo Sacramento per tutta la giornata presso la Grotta della Madonna di Lourdes lungo la navata destra. Alle 20.00 momento di preghiera comunitaria.