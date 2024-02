Madonna di Lourdes: il programma dei festeggiamenti a Giovinazzo

IL PROGRAMMA COMPLETO

Parrocchia Sant'Agostino in festa dal 2 all'11 febbraio per la Madonna di Lourdes. Quest'anno i festeggiamenti saranno doppi poiché ricorre il 25° anniversario dell'Associazione Nostra Signora di Lourdes.Il programma prevedeRosario e confessioni alle 7.15 al mattino ed alle 17.00 a sera, mentre le messe saranno celebrate alle 8.00, alle 9.15 ed 18.00. Le celebrazioni eucaristiche saranno posticipate di mezz'ora la domenica. A sera Rosario e Novena alle 20.00, mentre le celebrazioni eucaristica saranno seguite da fiaccolata breve in piazza Sant'Agostino.Oggi,, giorno della Candelora e ricorrenza liturgica della Presentazione al Tempio di Gesù, alle 10.00 ci sarà l'esposizione del SS Sacramento, alle 11.45 Ora media, Angelus e Reposizione. Nuova esposizione del SS Sacramento alle 17.00, a cui seguirà la santa messa con l'affidamento alla Vergine dei bambini nati nel 2023. In tarda serata, esposizione del SS Sacramento davanti alla riproduzione in scala della Grotta di Lourdes sulla navata destra., Giornata della Vita e della Famiglia, alle 18.30 la parrocchia Sant'Agostino ospiterà una celebrazione eucaristica in cui saranno benedette le coppie che si sono sposate da un anno e quelle che hanno compiuto 25, 50 e 60 anni di matrimonio, nonché le gestanti., alle 18.30, Giornata delle Associazioni Mariane con messa in cui ci sarà l'atto di affidamento alla Madonna.alle 20.00, Veglia di preghiera animata dai giovani.ci sarà il ritiro spirituale: alle 10.00 prima meditazione, la seconda alle 16.00 ed alle 18.00 santa messa animata dalla Fratres Giovinazzo.appuntamento importante con la raccolta alimentare e la preghiera per i poveri, mentre il giornoalle 18.00, durante la celebrazione vespertina ci sarà l'unzione degli infermi.grande festa per i 25 anni dalla fondazione dell'Associazione Nostra Signora di Lourdes. Presenti alla santa messa delle 18.00 tutti gli associati e le associate.vigilia della festa liturgica, messa alle 18.30 con consegna ai nuovi iscritti delle medaglie. Il SS Sacramento sarà esposto per tutta la giornata nei pressi della Grotta di Lourdes. Alle 20.00 preghiera comunitaria.Sante messe alle 7.00, 8.00, 9.00 e 10.00. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica solenne presieduta da Mons. Domenico Cornacchia, vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Alle 12.30 esposizione del SS Sacramento ed adorazione personale.Al pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00 confessioni, alle 17.30 recita del Santo Rosario.