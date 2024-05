Madonna delle Grazie, stasera la messa del vescovo in Cattedrale

Continua a Giovinazzo l'intenso programma in vista della festa esterna in onore di, che si terrà sabato 8 giugno.Questa sera, 31 maggio, a conclusione del Mese Mariano,Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, celebrerà la santa messa vespertina alle ore 20.00 all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta.Una notizia cheche amministrano la chiesa madre, avevano annunciato con gioia ai fedeli nelle scorse settimane. Sarà questo un momento anche per fare il punto della situazione sui lavori all'interno della Concattedrale, dopo un ulteriore crollo sulla navata sinistra, e soprattutto l'opportunità di rendere omaggio alla miracolosa Madonna delle Grazie, in tempi in cui guerre, egoismi e secolarizzazione avanzano.