Lunedì Grasso a Giovinazzo, appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II

Questo pomeriggio, lunedì 12 febbraio, a partire dalle ore 18.00, bimbe e bimbi giovinazzesi sono chiamati al grande raduno di piazza Vittorio Emanuele II. Una festa semplice organizzata da uno degli sponsor del programma carnevalesco varato dall'associazione Xenia.è l'evento pensato come raduno per piccole e piccoli e per genitori e nonni per far festa a 24 ore dal termine del Carnevale e dal periodo quaresimale.Domani, infatti, Martedì Grasso, 13 febbraio, toccherà alla festa di chiusura, sempre dalle 18.00 in piazza e poi in Cala Porto, con il funerale del Carnevale (Zi' Rocc come viene chiamato nel Barese). L'accompagnamento musical-comico sarà curato dalla Bassa Banda Città di Giovinazzo.