"Luce Viva", Nicola Giotti e le sue creazioni premiano gli scatti di Passione più belli

Successo di pubblico e consensi a Molfetta, nella Sala dei Templari, per la mostra fotograficascaturita dal contest organizzato dal grupposui riti della Settimana Santa in Puglia.Quattro i premiati, un nojano, un sammichelino, un molfettese ed un barese ex aequo al terzo posto, nella serata di venerdì 28 aprile condotta dalla giornalista e vicedirettrice del network Ida Vinella. A loro quattro sono andate in dono, oltre alla rituale targa ricordo, le meravigliose Uova di cioccolato aerografate daleccellenza tutta giovinazzese nel settore della pasticceria.Le sue opere, diverse per disegno e dimensioni, hanno incantato il pubblico e gli addetti ai lavori giunti da diversi comuni del Barese e dalla Bat. Giotti ha quindi ricordato come è nata la sua passione per l'aerografo, quanto sia cresciuta sotto la guida di Mario Romani e come si sia avvalsa della importante collaborazione di Damaride Russi.Nel corso della serata, il giornalistaha anche ricordato quanto Giovinazzo sia legata all'aerografia dopo il Festival Nazionale tenutosi nell'IVE nel 2016, e come personaggi del calibro di Renato Casaro, Claudio Mazzi ed Alberto Ponno si siano sentiti a casa nella piccola perla adriatica ogni volta che vi sono ritornati.In mostra nella Sala dei Templari, a due passi dal Palazzo di Città molfettese, oltre alle fotografie selezionate dalla giuria di qualità scattate dai fotografi e dalle fotografe che hanno partecipato al contest sulla Settimana di Passione, anche alcune istantanee dei collaboratori e giornalisti di Viva Network, tra cui una della stesso Battista ed un'altra diLe mostra fotografica sarà visitabile ancora sino al 14 maggio, dal martedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, mentre il sabato e la domenica le porte della Sala dei Templari saranno aperte anche al mattino, dalle 10.00 alle 13.00.