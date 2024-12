Auguri di un Natale dolce e sereno dal Viva Network!

Avere un pensiero, se non anche la possibilità, di un luogo semplice, un luogo pieno di calore dove poter sorridere e riconoscere gli affetti più vicini. Tutti noi abbiamo questo desiderio, che. Con curiosità svolgiamo il nostro lavoro giornalistico ma alle volte pensiamo al passato, all'infanzia, una spensieratezza chetrovava il suo momento più dolce. Quanti ricordano di aver contato i giorni sul calendario che separavano dalla festa più bella?Oggi quello stesso spirito dovrebbe animare tutti, nel vivere le nostre città con gli occhi di un bambino, ritrovare la novità, le luci,mai così desiderosi di raccontare.Narrazioni che non possiamo e vogliamo fare a meno di, per essere più informati e, ne siamo sicuri, anche più buoni.Auguri a tutti per un Natale dolce, semplice e con un po' di zucchero a velo,