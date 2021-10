Lieve calo dei positivi a Giovinazzo. Nuovi casi tra i bambini

Il Covid-19 circola, ma grazie alla campagna vaccinale vengono evitate tante ospedalizzazioni.È quanto emerge dai dati regionali di questi giorni sull'evoluzione dell'epidemia in Puglia, dati che hanno riscontro anche su Giovinazzo. Attualmente i positivi al virus sul territorio comunale sono scesi ae non si registrano ricoveri. Questa fase della pandemia ci sta tuttavia dicendo che si ammalano anche i bambini, come nel caso della nostra cittadina dove, tra il 25 ed il 28 settembre scorsi, sono stati 2 i casi edDall'inizio dell'emergenza sanitaria, a GiovinazzoLe vittime accertate sono state, con 7 decessi nel 2020 e 10 nel 2021. Tra coloro i quali hanno perso la vita il più anziano aveva 91 anni, mentre il più giovane ne aveva 57. Non si registrano fortunatamente decessi da metà maggio scorso.Tra gli over 80 non vi sono stati contagi dal 24 maggio, mentre dal 16 settembre non è stato ufficializzato nessun nuovo caso. Infine un dato interessante arriva dalla fascia di popolazione più colpita in senso generale, vale a dire i cinquantenni. I casi complessivi sono stati 234, ma non si sono registrate più infezioni dal 12 agosto scorso, secondo quanto riferito dall'ente comunale e dalla Prefettura di Bari nel loro periodico aggiornamento.Di seguito la suddivisione dei contagi a Giovinazzo per fascia d'età: