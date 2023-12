Lieto evento in diocesi, il 29 dicembre l'annuncio del vescovo

Il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S. E. Rev.ma Mons. Domenico Cornacchia, ha convocato per domani, venerdì 29 dicembre 2023, alle 09.45, nella Cattedrale S. Maria Assunta in Molfetta, il clero, i religiosi, le religiose e i fedeli laici per un importante eche riguarda la vita della Diocesi.L'annuncio sarà trasmesso in diretta su Tele Dehon (canale 19 del digitale terrestre). L'incontro è aperto alla stampa.