Lettera aperta della Fratres Giovinazzo per dire "grazie" ai donatori

Vi riportiamo integralmente la lettera con cui ilintende ringraziare i donatori volontari per il supporto fornito fino allo scorso fine settimana ed aggiorna la comunità di Giovinazzo sui dati del mese di agosto.Cari donatori,anche domenica 6 settembre, giornata di donazione sangue presso la nostra Unità di Raccolta sede del Gruppo FRATRES "Luigi Depalma" Giovinazzo ODV, sono intervenuti 29 donatori che hanno permesso di realizzare 25 sacche.Con l'occasione vi comunichiamo quanto fatto nel mese di agosto, periodo di emergenza sanitaria e feriale: lPer la sensibilità dimostrata e l'impegno profuso che è il vero significato di essere volontari attenti al bene dei nostri fratelli, vi ringraziamo immensamente.Inoltre, ringraziamo i parroci delle comunità parrocchiali della nostra città: don Andrea, don Pietro, don Massimiliano, don Luigi e don Gianni per l'appello e l'invito alla donazione, i titolari e le maestranze delle pasticcerie Giotti, Pugliese, San Marco e Zucchero a Velo che offrono il servizio ristoro durante le giornate di donazione domenicali e la ditta Bellifemine Angelo per il costante dono dell'acqua minerale.Vi informiamo, a seguito delibera del Consiglio Direttivo, che la festa del donatore che avremmo dovuto celebrare il prossimo mese di ottobre è stata rimandata a data da destinarsi in considerazione dell'emergenza sanitaria e di tutela della salute di ogni donatore.Nel rispetto delle disposizioni vigenti, v'invitiamo di continuare a donare ricordandovi di prenotare la donazione, contattando i recapiti telefonici del nostro Gruppo:La donazione è un gesto volontario, gratuito, anonimo, periodico, responsabile e di amore verso il prossimo. E la salute di tantissime persone dipende da questo gesto.Grazie di cuore e quando ci ritroveremo a far festa sarà più FESTA».