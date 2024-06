Lavori tra Foggia e San Severo, il 2 giugno disagi per i viaggiatori della tratta adriatica

Garantiti i treni per Roma e Potenza

Powered by

Domenica 2 giugno,, la circolazione dei treni tra Foggia e San Severo sarà interrotta per consentire le operazioni di rimozione di un ordigno bellico rinvenuto nelle vicinanze della sede ferroviaria.La stazione di Foggia sarà aperta al servizio viaggiatori ePrevisti bus sostitutivi o riprotezioni su altri treni per garantire il viaggio ai clienti già prenotati.È possibile la riprogrammazione del viaggio o la rinuncia, richiedendo il rimborso integrale del titolo di viaggio presso le biglietterie Trenitalia oppure compilando l'apposito webform disponibile sul sito Trenitalia.com o chiamando il call center al numero 06 3000 opzione 0.Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App di Trenitalia, numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie/self service e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie.Attivo il servizio di smart caring su App Trenitalia e l'invio di SMS e e-mail personalizzate ai clienti prenotati.Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.