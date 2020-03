Lavoratori giovinazzesi in arrivo dal nord: l'appello degli amministratori

«Purtroppo sono scesi dal Nord Italia diversi lavoratori giovinazzasi. Ovviamente gli stessi, dovrebbero denunciare al proprio medico da dove provengono e mettersi in autoquarantena, ma temo non sia accaduto e non accadrà per tutti». I lavoratori in questione sarebbero rientrati dal settentrione non in treno o aereo, ma con auto private. Nelle ultime giornate, fanno sapere fonti ufficiali, in circa 300 in tutta la regione.Lo dice il Presidente del Consiglio comunale,, anche attraverso i canali social. Quello suo e del Sindaco,dev'essere inteso quindi non come un invito, in qualche misura eludibile, ma si tratta divista l'ordinanza regionale la cui inosservanza, è bene ricordarlo e scriverlo a caratteri cubitali, comporta sanzioni diDal Comune ricordano pertanto che l'autosegnalazione deve immediatamente avvenire chiamando il proprio medico curante ed attraverso il link https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus È il momento della responsabilità. Impossibile presidiare tutte le strade, fanno sapere da Palazzo di Città, nonostante i serrati controlli della Polizia Locale e delle forze dell'ordine. Ora, nella settimana forse peggiore per la diffusione del contagio, c'è bisogno di non sbagliare più e l'invito ai cittadini, parenti soprattutto, è a segnalare alle autorità persone rientrate dal nord. Non accadrà nulla, se non una importantissima quarantena che potrebbe essere decisiva in questa battaglia.