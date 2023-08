Ladri nel bar dell'area di servizio Ip: rubati sigarette, soldi e chewing gum

Era da un po' che, almeno a Giovinazzo, non si sentivano. Ed eccoli ora di nuovo in azione. In piena estate, ad agosto, una delle varie bande specializzate nei furti all'interno dei bar delle aree di servizio ha deciso di tornare al "lavoro" per un raid sulla strada provinciale 88, la lingua d'asfalto che corre verso la città di Bitonto.Risale alla notte appena trascorsa, in un orario al momento imprecisato, l'effrazione ai danni del bar annesso al distributore di carburanti: i malviventi, infatti, di certo a volto coperto, hanno trovato un facile accesso forzando un ingresso secondario e mandando in frantumi la vetrata d'ingresso. Poi, dopo essersi intrufolati all'interno e aver eluso, forse con l'utilizzo di un jammer, il sistema antintrusione, hanno portato viaRipulito anche il registratore di cassa e una piccola cassaforte: all'interno circain contanti. I banditi, dopo avere rubato anche il dvr che immagazzinava le immagini di videosorveglianza, si sono dileguati con le sigarette, i dolciumi e i soldi, facendo perdere le proprie tracce. Al bottino preciso, che rimane ancora da quantificare, il malcapitato proprietario dell'esercizio commerciale dovrà aggiungere quello del danno arrecato dai ladri alla porta secondaria, adesso da riparare.La scoperta del furto è avvenuta solo stamane, alla riapertura dell'attività. Sul posto, per i sopralluoghi e le indagini, iche stanno cercando videocamere installate lungo la 88 e potenziali testimoni che potrebbero avere notato il modello dell'autovettura utilizzata per mettere a segno il colpo.