La variante brasiliana del Coronavirus isolata anche in Puglia

Dopo la variante inglese, ad oggi ancora preminente sul nostro territorio, è di oggi la notizia che l'Istituto Zooprofilattico di Foggia ha isolato in Puglia un caso di variante brasiliana del Sars CoV2, individuata in una donna in provincia di Foggia.«Non si comincia bene - commenta così su Facebook la notizia la dottoressadel Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità Pubblica del Policlinico di Bari - Un solo caso non vuol dire nulla, certo. Averla trovata significa che la sorveglianza epidemiologico-molecolare funziona e che con la "riapertura" è necessario mantenere alta la guardia. Si tratta di una variante non solo molto contagiosa ma anche in grado di sfuggire parzialmente alla neutralizzazione degli anticorpi».«Era del tutto atteso che arrivasse anche in Puglia, perché già segnalata in altre regioni. L'importante è monitorare gli eventuali focolai epidemici al fine di scongiurarne una sua più ampia diffusione. Monitorare, monitorare monitorare. Indietro non si può tornare. E non si dica che non l'avevamo detto», ha concluso quindi concluso Maria Chironna.