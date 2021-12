La "Santa Allegrezza" per le strade di Giovinazzo. Ed è davvero Natale (FOTO)

9 foto La Santa Allegrezza a Giovinazzo

Laè patrimonio musicale cittadino. È essa stessa, da decenni, simbolo del Natale. Se non la si sente risuonare per le vie cittadine non è festa.Ieri sera, 22 dicembre, è andato in scena per le strade del centro e per quelle più periferiche, l'evento ideato dall'col canto natalizio locale che è risuonato facendo aprire finestre in tanti rioni. Tanta gioia e voglia di condivisione è stata tramessa dai bravi musicisti e da altri che a loro si sono uniti. I cittadini giovinazzesi questa volta non sono rimasti a guardare ed in molti, anche piccolissimi, si sono uniti alla banda, cantando la gioia di un momento collettivo finalmente condiviso.Nelle ore che ci separano da un Natale che ha di nuovo tristemente i contorni incerti per via dell'emergenza sanitaria in corso, quel suono ha riportato alla mente le feste degli anni '80 e '90, quando la "era la colonna sonora di momenti irripetibili vissuti con i nostri cari. Fuori e dentro le mura delle nostre case.Alla "Filippo Cortese" ed agli altri musicisti va quindi detto un sincero "grazie". Ma non è finita qui: si replica domani, Vigilia di Natale, dalle 17.30. Sotto il nostro articolo, una galleria fotografica che racconta quanto accaduto.