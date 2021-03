La rete dei "Sindaci Recovery Sud" approda alla Camera dei Deputati. C'è Depalma

È stata consegnata ufficialmente al Presidente della I Commissione Affari costituzionali della Camera,, il documento intitolato, che al momento conta 146 adesioni. Tra di loro c'è anche il sindaco di Giovinazzo,Il coordinamento spontaneo, che intende dare unaelenca tutti i numeri della: dai trasferimenti ancora troppo scarsi per servizi come gli asili nido alla distribuzione dei ristori Covid ripartiti in base alla ricchezza fiscale dei territori, dal ridotto turnover di docenti e ricercatori universitari alla riduzione dei posti letto, dal sempre più risicato numero di dipendenti nei Comuni alla spesa sociale procapite diseguale rispetto al Nord, dalla ridotta speranza di vita alla crescita continua del differenziale di reddito certificato dalla Banca d'Italia e dai più importanti istituti di statistica ed economici.Una vera e propria ingiustizia che sarebbe sufficiente a "giustificare una mobilitazione generale delle popolazioni dell'Italia meridionale per il riequilibrio territoriale del Paese". Per questo i primi cittadini chiedono un confronto urgente al Governo perché prenda in seria considerazione una serie di proposte per il Pnrr, a cominciare dal varo di unovvero un, con una corsia preferenziale per i cervelli in fuga, che dovrebbero aggiungersi ai 60mila dipendenti chiesti dall'Anci per colmare le carenze di organico di tutti i Comuni italiani.nel valutare insufficiente la quota del 33% del piano europeo assegnata al Sud, chiede inoltre l'attuazione immediata dei livelli essenziali delle prestazioni, l'adeguamento del sistema infrastrutturale a quello del resto del Paese (a cominciare dall'Alta velocità), e interventi per potenziare le aree produttive.Si chiedono inoltre interventi di edilizia sociale attraverso il recupero dei centri storici, piani di recupero delle acque reflue, un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, azioni per il recupero di castelli e dimore storiche, deroghe per i Comuni in dissesto, l'eliminazione dei vincoli burocratici, interventi nelle aree interne e nei Borghi autentici, l'introduzione capillare di linee di bus elettrici o a idrogeno, investimenti nella bike economy, la promozione dell'agricoltura sociale e dei terreni confiscati.La rete degli amministratori portano a modello Monteverde, Comune irpino caro al presidente del Consiglio, Mario Draghi, per le sue origini materne: il borgo, di 700 abitanti, ha investito nel turismo accessibile ai portatori di handicap, dotandosi di attrezzature tecnologiche che consentono l'eliminazione delle barriere architettoniche nella fruizione degli spazi., spiega il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, che insieme al primo cittadino di Noicattaro, Raimondo Innamorato, ha trasmesso la nota ufficialmente alla Camera dei Deputati e allo stesso Draghi, confidando in un incontro costruttivo per esaminare tutte le progettualità d'area che arrivano dai territori meridionali.«Non vogliamo certamente bypassare l'ANCI che ben ci rappresenta, ma vogliamo essere un indicatore più efficace delle esigenze del territorio - spiega il sindaco di Giovinazzo,. Il nostro obiettivo è di lavorare soprattutto di concetto con le organizzazioni che ci rappresentano perché siamo consapevoli che questo sia un treno che ripasserà, se ripasserà, tra diversi decenni e che le tante lacune che affliggono il Mezzogiorno, da troppo tempo,Con rispetto e garbo, intendiamo far sentire la nostra voce e, in tal senso, mi onora aver ricevuto una sorta di investitura dal Comandante Ultimo, in qualità di assessore all'Ambiente della Regione Calabria, a rappresentarlo in questo gruppo e ad esserne anche la sua voce».