La Pro Loco di Giovinazzo apre a nuove iscrizioni

La Pro Loco di Giovinazzo ha annunciato nelle scorse ore l'apertura ufficiale delle iscrizioni.Tutti coloro i quali desiderano entrare a far parte dell'associazione di piazza Umberto I, contribuendo attivamente alla valorizzazione e promozione del territorio giovinazzese possono infatti recarsi in sede e compilare il modulo o in alternativa richiederlo tramite mail.«Si ricorda - scrivono dall'associazione guidata dal presidente Francesco Martini e dalla vicepresidente Teresa Fiorentino - che le iscrizioni sono aperteDiventare socio della Pro Loco significa partecipare attivamente alla vita e alle attività attivate per valorizzare il territorio; contribuire alla realizzazione di eventi e manifestazioni che animano la comunità; promuovere l'identità e le tradizioni locali e collaborare con altri volontari e istituzioni per il bene comune per fare la differenza. La Pro Loco è pronta ad accogliere nuove idee, ricevere supporto e condividere nuovi progetti. Insieme possiamo continuare a valorizzare la bellezza e la ricchezza della nostra comunità».Questi i contatti utili: e-mail prolocodigiovinazzo@gmail.com , mentre il numero cellulare da chiamare per qualsiasi info in merito è 3505936607.