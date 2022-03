La Parrocchia Sant'Agostino e i Frati Cappuccini hanno accolto il pellegrino Michael

, diceva Sant'Agostino.Ed il lungo cammino serve ad un pellegrino per riflettere sulle sue umane debolezze, incanalando i suoi pensieri in una spiritualità che si abbevera di grandi momenti di silenzio e di altri di estrema convivialità.È quanto sta succedendo apellegrino di nazionalità tedesca proveniente da Fatima, in Portogallo, e diretto a piedi a Santa Maria di Leuca. Un camminatore di Dio, accolto mercoledì sera, 16 marzo, nellae dalla comunità dei fedeli che gli ha dato ristoro e tanti sorrisi, con alcuni momenti di riflessione collettiva dopo la messa vespertina. Un ristoro meritato, dopo la disavventura capitatagli a Trani qualche giorno prima, quando gli avevano rubato tutti i documenti e il danaro.«Da 9 mesi in cammino - ha raccontato il parroco anche sui canali social -, il suo passo lo ha condotto da Lisbona con tappe ae in direzione Leuca ha fatto visita a Sant'Agostino! Una comunità commossa lo ha ascoltato e ringraziato - ha aggiunto don Max - Abbiamo pregato insieme per la pace in Ucraina e aiutato come potevamo».Lui è arrivato dopo oltre 9mila chilometri percorsi a piedi, loro lo hanno salutato come amico che non vedevano da tempo, quasi si conoscessero da sempre, perché in fondo chi cerca Dio si somiglia sempre un po'.Poi la serata trascorsa a cena daiche gli hanno dato ospitalità per una nottata in un posto caldo e accogliente, prima della ripartenza per Bari dove avrebbe dovuto prendere contatto con il Consolato di Germania, prima di procedere verso sud-est fino a raggiungere il Capo.È questa la "Chiesa in uscita" di don Tonino Bello, delle porte aperte, anzi "spalancate" a Cristo di San Giovanni Paolo II, la Chiesa del clero e dei laici che insieme si fanno strumento, accolgono, si prodigano per gli ultimi, per chi fugge da guerre come si sta facendo in questi giorni tremendi per l'Ucraina. Ma è anche la Chiesa del cammino che ama tanto don Massimiliano, che abbraccia il fratello Michael, lungo il suo percorso, che lo rassicura che qui, dove i cuori sono più vicini gli uni agli altri, ci sarà per lui sempre qualcuno ad attenderlo e ad ascoltarlo.Ristoro del corpo e del cuore, prima della ripresa del viaggio dell'anima alla ricerca di Gesù.