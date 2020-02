La Parrocchia Sant'Agostino celebra la Madonna di Lourdes

Il programma

Le parole di don Massimiliano Fasciano

È già iniziato il periodo di preparazione all'11 febbraio, giorno in cui la Chiesa celebra la Festa della. A Giovinazzo è laad accogliere in questi giorni i devoti della Vergine che apparve anel piccolo villaggio nel sud-ovest della Francia, ai piedi dei Pirenei.Dala chiesa che possiede nella navata laterale di destra una delle più belle riproduzioni esistenti della famosa grotta di Lourdes sta celebrando la novena in onore della Vergine.Due gli appuntamenti che ogni giorno raccolgono in preghiera tanti che vivono con profonda fede questa festa. Al mattino, dal lunedì al sabato, alle ore 8.00 ed alle 9.15 si celebra la Santa Messa e si recita la Novena, due momenti preceduti dal Santo Rosario, mentre la domenica gli stessi appuntamenti sono fissati alle 8.15, 10.00 ed alle 11.15. Nel pomeriggio, ci si può confessare nella fascia oraria tra le 17.00 e le 18.00 e si può recitare il Santo Rosario alle 17.15 e la Novena alle 17.45, prima della Santa Messa delle 18.00. La messa di domenica 9, invece, è fissata alle 18.30.Oltre alla Novena, saranno altri i momenti a cui molti fedeli parteciperanno prima della Festa dell'11. In primis, la Giornata Eucaristica del 7 febbraio, in cui al mattino verrà data la Comunione agli ammalati e nel pomeriggio, dopo la Messa, sarà esposto il SS. Sacramento per l'adorazione di bambini, ragazzi ed adulti. Alle 21.00 la giornata verrà conclusa con la Benedizione Eucaristica.Domenica 9 febbraio, invece, in occasione della Giornata dell'impegno associativo, nel corso della messa delle 18.30, verranno benedette le medaglie dei nuovi iscritti dell'associazione dedicata alla Madonna di Lourdes.Clou della festa sarà martedì 11, quando S.E. Mons. Domenico Cornacchia presiederà la Solenne celebrazione delle ore 11,30 ed in serata sfilerà per le strade del quartiere la Processione Eucaristica.«La Festa della Madonna di Lourdes ci ridesta dalle nostre corse quotidiane, dal nostro "fare senza meta" e dalla tiepidezza della vita spirituale – scrive Massimiliano Fasciano nel suo invito ai parrocchiani ed all'intera cittadinanza a partecipare agli appuntamenti in programma -. (…) La devozione alla Madonna ci viene in aiuto con la sua tenerezza e il suo carico spirituale (…) Affidiamo la nostra vita a Lei – conclude il Parroco di Sant'Agostino – e lasciamoci guardare nel cuore».