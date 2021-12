La Notte Bianca della Poesia di Giovinazzo sbarca a Catino

Venerdì 10 dicembre, la Notte Bianca della Poesia di Giovinazzo sbarcherà nel vicino quartiere barese di Catino.Il format ideato dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo giungerà nella parrocchia di San Nicola alla periferia del capoluogo per una serata inserita nel vasto cartellone "Cultura nel 5° Municipio di Bari", che sarà presentata da Marta Pisani e dal direttore artistico della rassegna estiva, Gianni Antonio Palumbo.Saranno 12 i poeti che declameranno i loro versi: Gianni Romaniello di Gravina in Puglia, il baresi Piero Fabris, Maria Pia Latorre e Gianni Serena, la bitettese Dina Ferorelli, i ruvesi Elisabetta Stragapede e Vincenzo Mastropierro, la biscegliese Assunta Spedicato, Maria Teresa Bari di Palo del Colle ed il santermano Onofrio Arpino.L'evento, ideato dalla Accademia nella persona di Nicola De Matteo e fortemente voluto dal parroco don Luciano Cassano, prevede anche intermezzi musicali di grande spessore. Annalisa Andriani, Eliana de Candia, Giuseppe Piccininni e Giulia Salvemini formeranno un formidabile quartetto d'archi, mentre a seguire vi sarà l'esibizione di Vincenzo Mastropierro al flauto traverso, Giacomo Piepoli e Piero Sterlaccio al clarinetto a completare un evento di elevato spessore culturale.Si inizia alle 18.30 e si entra muniti di green pass ed in numero contingentato in ossequio alla normativa anti-Covid.