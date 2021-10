La giovinazzese Alessandra Lacalamita nella nuova fiction di Canale 5

Nuova importante esperienza sul piccolo schermo per la giovinazzeseLa dodicenne ha recitato una piccola parte nella nuova fiction di Mediaset intitolatache andrà in onda in prima serata su Canale 5, a partire dal prossimo 3 novembre e che vedrà tra i protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari ed Andrea Arrù, per la regia di Stefano Cavallari, con il patrocinio dell'Apulia Film Commission.Perun'altra esperienza formativa, in vista del nuovo impegno che l'attende in "Jumping from high places", il nuovo film griffato Netflix diretto da Andrea Jublin per la Lotus Production.La giovanissima attrice giovinazzese continua il suo percorso di crescita quotidianamente - come ci ha ricordato mamma- grazie al perfezionamento in recitazione e doppiaggio con l'associazione "In Scena", dove è seguita da Dedi Rutigliano e Vito Palumbo.Chi la conosce bene racconta di grandi possibilità di sfondare in un mondo difficile, senza perdere di vista obiettivi concreti quali lo studio. Il 3 novembre, ne siamo certi, molti giovinazzesi saranno incollati agli schermi subito dopo la quotidiana puntata di "Striscia la Notizia" per lei, la ragazzina di casa nostra che tenta di farsi strada in un mondo complicatissimo e spesso pieno di insidie.