"La Forza delle Donne" presenta a Giovinazzo "La limonaia di Boboli" di Nicola De Matteo

Torna a Giovinazzo con il suo ultimo libroQuesta sera, alle ore 17.00, sarà presentato in Sala San Felice a Giovinazzo" (Florestano Edizioni), opera della maturità del poeta, scrittore e politico palesino. Con l'autore dialogheranno le referenti lucane dell'associazione, Maria Lovito e Maira Fusco. Alla serata parteciperà anche l'assessore alla Cultura del Comune di Giovinazzo, Cristina Piscitelli che porterà i saluti dell'amministrazione comunale.Si tratta della terza occasione in cui De Matteo presenta a Giovinazzo la sua opera. Era già accaduto nell'Istituto Vittorio Emanuele II e all'Auditorium Odeion, ma le richieste di molti lettori lo hanno di nuovo portato in riva al basso Adriatico, a due passi dai quartieri a nord di Bari che sono casa sua tanto quanto un lembo di Basilicata.suddivisa di fatto in tre racconti,è dunque opera della maturità di Nicola De Matteo, diciottesima sua fatica e, come abbiamo già avuto modo di scrivere da queste pagine, si tratta di un libro che è prosa intrisa di poesia, quella che emerge dal cuore di un uomo del Sud, innamorato della luce del Mezzogiorno, dei volti e delle storie di cui esso trasuda. Storie di vita e di amore profondo, anche carnale, ma amore autentico e che quindi segna l'anima. Storie di uomini e di donne a cui dare voce, storie fortemente caratterizzanti una terra talvolta aspra, altre volte grondante di sentimenti intensi. E sfogliando quelle pagine si corre il rischio, non sempre calcolato, di rispecchiarcisi.L'occasione sarà dunque ghiotta per un'altra presentazione alla cittadinanza, quella dell'associazione "La Forza delle Donne" con i saluti ufficiali portati dalla presidente Krizia Colaianni. Con lei ci sarà anche Angela Noviello, sua vice, che illustrerà l'ampio progetto di un'associazione al femminile nata nel V Municipio barese e che non intende affatto parlare ad una platea di sole donne, sostenuta da tanti uomini che ne condividono obiettivi e percorso.