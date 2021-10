La domenica di Giovinazzo con "La limonaia di Boboli" di Nicola De Matteo

8 foto Presentazione "La limonaia di Boboli"

Una presentazione raffinata e ricca di spunti per i lettori.L'ultima fatica letteraria di(Florestano Edizioni), è stata presentata domenica 24 ottobre nell'Auditorium Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo. A coordinare gli interventi l'esperta conduzione del giornalista RAI, che ha condotto i presenti nel "mondo De Matteo".L'autore e poeta palesino ha avuto quali ospiti d'eccezione Gianni Antonio Palumbo, Michele Sollecito e Mariella Medea Sivo, accompagnati nell'analisi del libro dalla lettura di alcuni brani a cura di Luciana De Palma e Federico Lotito.Tre racconti (L'incredibile sequenza di Fibonacci, Era l'amico di mio padre e Agostino) dedicati all'amore, quale ottimo compagno di viaggio nell'esistenza di ciascuno di noi. Amore per una donna o un uomo, per un figlio, per un genitore o per una terra, quella che diviene meravigliosa ogni volta che la si osserva e la si racconta con lo sguardo che arriva dal cuore.A precedere il dialogo a più voci e la lettura, ci ha pensato l'assessora alla Cultura del Comune di Giovinazzo, Cristina Piscitelli.«Per scrivere è necessario guardare la realtà e saperla leggere - ha dettoa conclusione della piacevole serata dell'IVE - ed oggi c'è bisogno di una rieuducazione ai sentimenti. La sola cosa che ci rende vivi. In fondo - ha chiosato il poeta e scrittore di Palese - la scrittura è il racconto della vita».Sotto il nostro articolo, alcune foto che raccontano la presentazione nell'ex convento domenicano.