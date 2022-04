La diocesi ricorda don Tonino Bello a 29 anni dalla morte

In occasione del 29° anniversario del dies natalis del venerabile don Tonino Bello che cadrà domani, mercoledì 20 aprile, la diocesi promuove tre appuntamenti per approfondire le virtù umane e cristiane del «vescovo con il grembiule».Si inizia oggi martedì 19 aprile, ore 19.30 in Cattedrale a Molfetta, con PIEDI SPORCHI, spettacolo teatrale sui passi di don Tonino di e con Corrado la Grasta. Sempre in Cattedrale mercoledì 20 aprile, giorno dell'anniversario della morte di don Tonino, alle ore 19.30 S.E. Mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, presiederà la solenne concelebrazione.Giovedì 21 aprile alle ore 19.30, invece, si svolgerà il convegno "don Tonino Venerabile". Dopo i saluti del vescovo diocesano, S.E. Mons. Domenico Cornacchia, e di quello di Ugento-S. Maria di Leuca S.E. Mons. Vito Angiuli, interverrano il prof. Ulderico Parente, estensore della Positio super Virtutibus del venerabile don Tonino Bello, e il dott. Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione don Tonino Bello di Alessano. La serata, trasmessa in diretta streaming sui canali diocesani, sarà moderata dal prof. Luigi Sparapano, direttore del settimanale diocesano "Luce e Vita".La partecipazione agli eventi è gratuita sino a riempimento della Cattedrale e nel rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto al Covid-19.