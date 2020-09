"La Cura dello Sguardo", presentazione del libro di Franco Arminio

S'intitola "La cura dello sguardo - Nuova farmacia poetica" il nuovissimo libro del poeta e paesologo Franco Arminio, edito da Bompiani.Martedì 15 settembre, in piazza San Salvatore a Giovinazzo, ore 19,30, Franco Arminio presenterà "La cura dello Sguardo" assieme a Felice Spaccavento, medico anestesista rianimatore, autore di "Io Medico: Storie di ordinaria sanità" e candidato al Consiglio Regionale della Puglia e Mizio Vilardi, cantautore dall'animo gentile, che presenterà alcuni brani del suo nuovo disco "Una forma d'amore che mi devo".La conversazione a più voci sarà moderata da Maria Turtur, che si definisce "una voce tra le tante della Forza della Puglia".Franco, Felice, Mizio e Maria uniranno le loro voci, i loro sguardi e le loro esperienze in un incontro fatto di parole e musica, del tutto inedito e sorprendente.Parleremo di cura, di luoghi, di abbandoni e ritorni, di nascita, morte, rinascita e guarigione: "La letteratura - scrive Arminio - non deve arrendersi alla miseria spirituale dominante, deve semplicemente avere delle confidenze molto intime con l'aria del tempo. Se una frase vuole essere un colpo di vento che smuove la nebbia che ci circonda, deve essere una frase che si capisce, che non ha bisogno di uno che ce la spieghi".L'incontro si terrà nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento personale e utilizzo di mascherine.