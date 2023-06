«La concessione di tratti di costa ai privati è una scelta politica errata»

«Come saprete ci eravamo opposti all'archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Bari del nostro esposto sui bandi relativi alle concessioni demaniali con cui si è deciso di concedere alcuni tratti della nostra costa ai privati». A scriverlo, in un post su Facebook, è il movimentoSi è conclusa, ieri, infatti, con un'archiviazione definitiva la vicenda sulle concessioni demaniali a Ponente che vedeva coinvolti anche l'ex sindaco di Giovinazzo,, l'ex assessoree l'ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale, l'ingegnere, assistiti dagli avvocatiIl giudice per le indagini preliminari del, ha ritenuto «infondata» l'opposizione all'archiviazione.«Siamo ovviamente delusi e rammaricati per questo epilogo - si legge in un post del movimento politico di piazza Vittorio Emanuele II - come lo sono anche i tanti cittadini giovinazzesi che si son visti sottrarre, ma accettiamo la decisione del giudice».«Noi non abbiamo a disposizione ulteriori strumenti per opporci, ma ciò non ci impedisce di ribadire che la concessione dei tratti più belli della costa ai privati, peraltro a fronte del pagamento di canoni annuali irrisori, siae - conclude Pva - soprattutto per i residenti delle zone interessate, che, esasperati, in questi giorni hanno anche avviato una raccolta firme».