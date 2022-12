La caserma dei Carabinieri di Giovinazzo intitolata all'eroe Pignatelli

Aveva appena 24 anni il carabinierequando, il 4 dicembre 1987, col suo collega, fu ucciso a Castel Morrone. Il giovane militare era nato a Giovinazzo, la città che, oggi, gli ha reso omaggio: nel corso di una cerimonia, infatti, gli è stata intitolata ladi via Matteotti.Tante le autorità militari, religiose e civili giunte in città per ricordare il sacrificio del giovane,, ma anche i bambini e i cittadini che hanno assistito alla cerimonia, svoltasi nell'area antistante la caserma, accompagnata dalle note della, alla presenza del, dell'associazionee dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'Arma.La cerimonia, a cui hanno preso parte i vertici locali dell', con in testa il generale di divisione, comandante della, e il colonnello, comandante provinciale di Bari, è stata preceduta da un momento di raccoglimento nel cimitero quando, alla presenza dei familiari, del sindacoe del cappellano militare della Legione,, è stata deposta una corona dove da sempre riposa l'eroe.Assai significativo, poi, è stato il momento in cui i familiari del militare, insieme al primo cittadino, al procuratore capo di Bari,, ai vertici dell'e al comandante della, il maresciallo capo, hanno scoperto la targa commemorativa e il dipinto raffigurante il proprio caro, realizzato dall'artista giovinazzese. A benedire quegli istanti è stato monsignor, vescovo di Molfetta, Ruvo, Terlizzi e Giovinazzo.All'evento, accompagnato dalle note della Fanfara del 10° Reggimento CC "Campania", unitamente al picchetto d'onore nella tradizionale Grande Uniforme Speciale e ad una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri, hanno preso parte i familiari della medaglia d'oro al valor militare nonché i vertici locali dell'Arma, il Generale di Divisione Stefano SPAGNOL, Comandante della Legione Carabinieri "Puglia" e il Colonnello Francesco de Marchis, Comandante Provinciale di Bari. Tra le numerose autorità intervenute vi erano anche il Senatore Dario Damiani, l'Onorevole Marco LACARRA, il Procuratore della Repubblica di Bari dott. Roberto Rossi e il Dott. Giovanni SIGNER, Questore di Bari. A fare da cornice alla cerimonia è stata la presenza dei cittadini di Giovinazzo e di tantissimi ragazzi degli Istituti scolastici del posto, che hanno partecipato ad un concorso indetto per diffondere la storia di Luciano Pignatelli, attraverso la realizzazione di elaborati ed opere che hanno ricevuto grandissimi elogi. I premi finali sono stati attribuiti agli studenti di otto classi dell'I.C. "Bavaro Marconi", dell'I.C. "S.G. Bosco – Buonarroti" e del Liceo "Spinelli". Assai significativo è stato inoltre il momento in cui i familiari del militare medaglia d'oro "alla memoria", insieme al Sindaco, hanno scoperto la targa commemorativa e il dipinto raffigurante il proprio caro, realizzato dall'artista Giuseppe Palmieri. A benedire il momento è stato l'Arcivescovo di Molfetta, Ruvo, Terlizzi e Giovinazzo, S.E. Mons. Domenico CORNACCHIA. Nel corso degli interventi pronunciati dai familiari, dal Sindaco e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri molteplici sono stati i richiami alla vita di Luciano Pignatelli e al gesto eroico che lo ha spinto all'estremo sacrificio e che ha motivato la concessione della medaglia d'oro "alla memoria".