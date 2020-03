La Caritas Diocesana non si ferma nemmeno in quarantena

Vi riportiamo integralmente comunicato stampa della, più che mai impegnata sul territorio delle quattro città in questo momento di grande difficoltà.«La carità ai tempi dell'emergenza COVID-19 non si ferma. In un periodo in cui siamo tutti un po' più umani per la fase di emergenza sanitaria ed epidemiologica che stiamo vivendo, la Caritas lo è ancor di più. Lainfatti, non ferma i fermenti caritatevoli e i presidi di solidarietà sul territorio verso gli ultimi e, valorizzando al meglio le indicazioni del Vescovo Domenico Cornacchia, condivide la necessità di non interrompere i legami e di non lasciare soli i più deboli che sono sempre coloro che pagano il prezzo più alto.La Caritas è accanto ai bambini in difficoltà con i volontari che continuano ad offrire loro unsoprattutto scolastico, facendo ricorso alla tecnologia ma, allo stesso tempo, è accanto gli anziani e le persone affette da gravi patologie che ha deciso di aiutare attivando quattro numeri di utenza telefonica mobile al fine dievitando la loro esposizione al rischio di contagio. Inoltre, la Caritas sostiene le persone in grave difficoltà per le quali è assicuratonella città di Molfetta, osservando le norme del DPCM del 9 marzo 2020. La carità non si ferma, non va in quarantena e continua ad essere speranza per gli ultimi e per chi si trova in situazioni di disagio.Diversi desiderano rendersi utili per anziani ed ammalati ed è questo il momento per mettersi in gioco, farsi avanti, rendersi disponibili in modo tale da valorizzare le forze in maniera coordinata per far sì che le richieste di aiuto possano tutte essere accolte ed ascoltate. Ulteriore aiuto può essere offerto con una donazione direttamente sul conto Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-TerlizziLa Caritas invita tutti quindi a vivere una Quaresima di carità e fraternità essendo attenti agli ultimi con la speranza di vivere tempi migliori».CARITAS DIOCESANAMOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI