 “La carezza di Dio. Lettera a Giuseppe”. Edizione speciale del libro di don Tonino Bello

Era il 1988 quando vide per la prima volta la luce il libro diE in questi giorni, nel mese della festività dedicata a, arriva un'edizione speciale, coeditata da edizioni la Meridiana e Luce e Vita. Omaggio anche a Papa Francesco e alla sua scelta di proclamare il 2021 come anno speciale di San Giuseppe, in occasione del 150esimo anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale.La nuova coedizione si apre con un prezioso contributo del cardinalePrefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, che accosta la lettera apostolica con cui Papa Francesco invita alla riflessione sulla figura paterna di San Giuseppe oggi e la lettera di don Tonino, nata da un intervento al Convegno di Assisi del dicembre del 1987.Un tema, in particolare, ritorna nella riflessione di: la capacità del falegname di Nazareth di trasformare gli scarti del suo lavoro. Per don Tonino questi scarti sono metafora degli scarti prodotti dalla società dell'usa e getta. Scarti che hanno anche i nomi e le storie delle persone. Lo scarto è un termine presente anche nelle riflessioni di Francesco, ricorda il cardinale Semeraro, fin dagli inizi del suo pontificato. E trova una sorprendente consonanza l'invito alla Chiesa di don Tonino e quello del Papa nella lettera Patris corde, che ha aperto l'anno giubilare per San Giuseppe. Riflessioni accomunate da una visione unica: custodire per generare.Oltre alla riedizione del testo di don Tonino e alla preziosa prefazione del Cardinale Semeraro, il libro è arricchito dall'introduzione del vescovo della diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi,. Nelle sue parole il senso dell'iniziativa: "L' augurio è che, grazie alla lettura di questa Lettera a san Giuseppe, come pure di tutti gli altri numerosi scritti di don Tonino Bello, possa crescere e diffondersi la fama di santità dell'amato Servo di Dio e, con i suoi preziosi insegnamenti, possa maturare in tutti uno stile di vita cristiano sempre più coerente alla radicalità evangelica indicata da Gesù".Il librosarà distribuito da edizioni la meridiana e da Luce e vita.Disponibile già dalla prossima settimana presso la redazione del Settimanale diocesano in piazza Giovene, 4 – Molfetta (Ba) e nelle librerie on line e off line. Sarà possibile prenotarlo anche telefonicamente al 327 0387107 o scrivendo a luceevita@diocesimolfetta.it