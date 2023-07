La banda dell'Audi a Giovinazzo: li filmano, ma nessuno chiama il 112

L'allarme dell'auto presa di mira ha suonato insistentemente mentre loro - un gruppo di tre ladri - armeggiavano per rubarla in centro, a Giovinazzo, tra numerosi passanti, ma nessuno in quei pochi secondi ha avvertito le forze dell'ordine e la banda di incappucciati è potuta fuggire indisturbata poco dopo con il suv rubato.È accaduto nel corso della notte trascorsa, alle ore 02.25, in piazza Vittorio Emanuele II, dove qualcuno ha anche filmato la scena in un video finito poi sui social destando scalpore e polemiche: nella clip, che è diventata virale, si vede un'di colore nero che spinge unaIl modus operandi è quello solito: dopo aver tagliato i cavi d'acciaio che agiscono meccanicamente sui freni posteriori e mandato in frantumi il finestrino, il mezzo viene rubato e, infine, spinto via.L'obiettivo è quello di metterlo in moto e di dileguarsi con il bottino., tra gli applausi, quanto mai inopportuni, di chi ha assistito al furto proprio ai piedi di Palazzo di Città.. I ladri hanno agito indisturbati. E anche stavolta, purtroppo, la loro impresa è andata a buon fine. La tecnica non è nuova, episodi simili sono già stati raccontati: le segnalazioni di colpi simili, infatti, si susseguono dovunque.Un fenomeno in fermento che vede coinvolte bande criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le auto e, infine, unain grado di ripulire i pezzi nei circuiti legali. Il video, infine, è stato inoltrato aiper le indagini di rito.