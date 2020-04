La ASL Bari fa chiarezza: altri 400 tamponi su dipendenti azienda carni

IL COMUNICATO ASL BARI

Nelle scorse ore ci hanno contattato lavoratori dell'azienda di Palo del Colle in cui si sarebbe sviluppato il contagio da Coronavirus e nella quale lavorano alcuni giovinazzesi. Questi ultimi ci hanno chiesto di fare chiarezza, continuando a sottolineare come troppe fake news abbiano fatto il giro dei social network nelle ultime 48 ore. Al momento (ma attendiamo conferme ulteriori dal nuovo bollettino serale del Sindaco che speriamo chiarisca del tutto la situazione), come confermato da Palazzo di Città,Nei prossimi giorni toccherà ad altri sottoporsi al test.Di seguito pubblichiamo integralmente un comunicato su quanto deciso dallaunica fonte con l'Assessore regionale con delega alla Protezione Civile,, accreditata a fornire notizie sul caso.A seguito di alcuni casi di positività al Covid 19 riscontrati tra i dipendenti dello stabilimento Siciliani Carni a Palo del Colle, il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari ha messo a punto un immediato piano di gestione e contenimento del contagio che prevede l'esecuzione diA partire da oggi saranno effettuatiLe procedure di sorveglianza epidemiologica sono mirate aPer i casi positivi è stato disposto l'isolamento domiciliare, come previsto dai protocolli sanitari nell'ambito della emergenza Covid.Il Dipartimento di prevenzione della ASL – sentito il servizio SIAV (servizio veterinario sanità animale) -Sono inoltre state definite misure preventive stringenti per mettere in sicurezza lo stabilimento e contenere la diffusione del contagio da parte della aziendae tutte le procedure stabilite dal protocollo nazionale di gestione della emergenza sanitaria in corso.